O Santos informou esta terça-feira que decidiu afastar o defesa Eduardo Bauermman, atualmente envolvido numa investigação de manipulação de resultados em esquemas de apostas.

O clube paulista avançou que o jogador «está afastado preventivamente dos treinos», depois das novas revelações «na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás».

O Peixe adiantou ainda que o jogador de 29 anos vai continuar a fazer «atividades físicas» nas instalações do clube, que «aguardará se a justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição».

«O Santos não tolera desvios de conduta e de ética», pode ainda ler-se na nota.

Esta segunda-feira, a revista Veja divulgou conversas entre Bauermann e um apostador que está a ser investigado no âmbito da operação «Penalidade Máxima». O jogador terá recebido 50 mil reais (cerca de 9,1 mil euros) para ser punido com cartão amarelo no jogo da temporada passada, diante do Avaí, algo que não sucedeu. Nas mensagens divulgadas, o apostador pressiona o futebolista e pede explicações.

Ambos terão chegado a acordo para que Bauermann fosse expulso no jogo seguinte diante do Botafogo e o defesa-central até viu cartão vermelho, por protestos, mas já no final da partida, situação que não teve efeito nas casas de apostas.

Desta feita, o apostador exigiu ao futebolista que devolvesse o pagamento e que cobrisse o valor dos eventuais ganhos.