A seleção de França goleou esta noite a congénere da Ucrânia por 7-1, em jogo realizado no Stade de France, em Paris, palco do encontro de Portugal com os gauleses, da Liga das Nações, agendado para o próximo domingo.

Foi um jogo que deu praticamente para quase tudo e por mérito dos homens comandados por Didier Deschamps, que chegaram ao intervalo a vencer por 4-0, resultado construído até ao minuto 40.

Duelo de grandes golos e estreias, nomeadamente a marcar pelos gauleses. O jovem médio Eduardo Camavinga fê-lo ao abrir o marcador com um remate acrobático na área, ao minuto nove. O jogador do Rennes tornou-se o segundo mais jovem de sempre a marcar pela seleção, com 17 anos e 11 meses, apenas atrás de Maurice Gastiger.

Depois, obra de arte de Olivier Giroud, que fez o 2-0 ao minuto 24, com um soberbo remate de pé esquerdo, em arco. O 3-0 foi também da autoria do avançado, aos 34 minutos. Mykolenko aumentou o prejuízo da nação de leste, com um autogolo para o quarto.

No segundo tempo, Tsygankov reduziu para 4-1 (53m), mas o pior ainda estava para vir para a equipa de Andriy Shevchenko. Tolisso (65m), Mbappé (82m) e Griezmann (89m) assinaram os restantes golos, que deixam um aviso a Portugal para o que aí vem, mais a sério, no fim-de-semana.