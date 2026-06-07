Fora das opções do selecionador francês Didier Deschamps para o Mundial, Eduardo Camavinga aproveitou as férias para rumar a Harvard, em Boston, e investir na sua formação académica.

O jogador de 23 anos concluiu recentemente uma formação de curta duração focada em entretenimento e desporto, na Harvard Business School, prestigiada faculdade norte-americana.

O médio francês assinalou este marco nas redes sociais com um post em frente à faculdade de Harvard e mostrou-se contente com a experiência.

«Alguns dias de aprendizagem, atenção e crescimento. Grato por esta experiência na Harvard Business School», escreveu Camavinga.