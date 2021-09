O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que está a preparar uma candidatura para receber o Mundial de Clubes em 2021, depois do Japão ter abdicado de receber a competição da FIFA devido ao aumento de casos de covid-19 no país.

«Estamos a trabalhar para isso. É um desejo do Rio, já que o Japão cancelou a final lá. Seria super-interessante trazer para o Rio. Estou conversando com a CBF, com outros dirigentes, para ver o que conseguimos fazer», anunciou o perfeito numa comunicação transmitida nas redes sociais.

O autarca diz que já fez contatos nesse sentido, mas ainda numa fase de sondagem. «Tem umas conexões, uns contatos com a FIFA. Não é simples, parece que há uma predileção para se fazer essa final na Ásia. Deve ter algo com os patrocinadores privados, não sou especialista no assunto. Mas estamos trabalhando para que isso aconteça», acrescentou.

Assumido adepto do Vasco da Gama, o presidente do Rio de Janeiro abordou ainda a possibilidade do Mundial de Clubes poder vir a contar com um clube da cidade, uma vez que o Flamengo está nas meias-finais da competição.

«Os flamenguistas estão crentes que estou fazendo isso por eles, na sua mania de achar que estão em todas finais de Mundial de Clubes. Estou a torcer para estarem, mas não sei se vão estar», atirou ainda.

O Rio de Janeiro já recebeu uma final do Mundial de Clubes em 2020, numa edição em que o Corinthians venceu o Vasco da Gama na final no Estádio Maracanã.