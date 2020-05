A EFL, organizadora dos campeonatos do segundo, terceiro e quarto escalões de Inglaterra, anunciou terem sido detetados 17 casos de covid-19 nos testes realizados às equipas.

Em comunicado, a EFL refere que dez casos dizem respeito a oito clubes do Championship, o campeonato imediatamente abaixo da Premier League: nesta prova foram realizados 1.058 testes a jogadores e pessoas dos clubes nos dias 28 e 29 de maio.

Os restantes sete casos estão distribuídos por três clubes da League Two (quarto escalão), onde foram feitos 135 testes. Na League One não há, nesta altura, qualquer programa de testes a decorrer, pelo que não foram reportados casos positivos.

Também neste sábado, a direção da EFL informou que os clubes do Championship pretendem, à semelhança dos da Premier League, retomar a época, enquanto os participantes na League Two são favoráveis ao encerramento imediato da temporada. Na League One ainda não há uma posição vincada.

Recorde-se que a Premier League não detetou qualquer caso positivo de covid-19 na mais recente ronda de testes.