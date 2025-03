Esta terça-feira, o Zamalek de José Peseiro venceu o dérbi egípcio na secretaria, depois do campeão Al Ahly não comparecer no jogo.

Numa altura em que os árbitros egípcios têm sido muito criticados pelas exibições, o Al Ahly recusou-se a entrar em campo se não fosse nomeada uma equipa de arbitragem estrangeira.

Ora, neste jogo a contar para a fase de apuramento de campeão, a equipa nomeada foi egípcia e o campeão em título decidiu solicitar o adiamento da partida. O Zamalek compareceu no estádio, rejeitou o adiamento e acabou por ser beneficiado com uma vitória administrativa.

Com esta vitória por 3-0, o Zamalek está em terceiro lugar do campeonato, com 35 pontos. O Al Ahly segue em segundo, com 39, e o Pyramids em primeiro, com 42.