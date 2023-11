Rui Vitória foi sondado para poder suceder a Nuno Espírito Santo como treinador do Al-Ittihad, atual campeão da Arábia Saudita. O atual selecionador do Egito, no entanto, rejeitou a possibilidade de regressar ao país onde já trabalhou, tendo sido campeão e conquistado a supertaça, na altura ao serviço do Al Nassr.

O técnico português comentou esta quinta-feira as especulações, que já duravam há dois dias, sobre o convite do Al-Ittihad.

Foi numa conferência de imprensa, na cidade do Cairo, no Egito, antes do arranque da fase de apuramento para o Mundial de 2026. O Egito está no Grupo A, com as seleções da Serra Leoa, Guiné-Bissau, Etiópia, Burquina Faso e Djibuti, com quem fará o primeiro jogo.

Rui Vitória foi evasivo, tendo apenas confirmado «alguns contactos», considerando que tal se deve ao bom trabalho que a sua equipa técnica tem vindo a fazer.

Rui Vitória afirmou que sairá do comando da seleção egípcia «se as coisas não correrem bem».

Esta quinta-feira, o técnico português fez uma publicação nas redes sociais onde se diz «preparado para dar início à Fase de Qualificação para o Mundial 2026» e garante que a sua equipa partirá para estágio «com um compromisso claro: começar com a máxima força e vontade de ganhar».