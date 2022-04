O Zamalek, orientado por Jesualdo Ferreira, venceu esta quarta-feira em casa do Pyramids (3-2), e subiu assim ao segundo lugar do campeonato egípcio.

A equipa do técnico português colocou-se a vencer logo aos quatro minutos, com um golo de Achraf Bencharki, mas Ali Gabr (11m) e Fagrie Lakay (37m) deram a volta ao texto. Em cima do intervalo, El Said voltou a deixar tudo empatado.

No início da etapa complementar, aos 53 minutos, Emam Ashour fez o 3-2, que viria a ser o golo decisivo do encontro.

Com este resultado, o Zamalek subiu precisamente ao segundo lugar, por troca precisamente com o Pyramids. A formação de Jesualdo está a três pontos do líder Ah Ahly, que tem menos um jogo.