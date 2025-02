José Peseiro continua na senda dos empates no comando do Zamalek. Ao terceiro jogo, o treinador português somou a terceira igualdade, todas por 1-1. Esta sequência de resultados atrasa o clube na corrida pelo título de campeão do Egito, ocupando atualmente a terceira posição, a sete pontos da dupla de líderes composta por Al Ahly e Pyramids, sendo que este último tem menos um jogo disputado.

Na receção ao ZED, a contar para a 16.ª jornada da Liga, o Zamalek viu-se forçado a recuperar de uma desvantagem no marcador, com o antigo avançado de Nacional e Moreirense, Zizo, a assistir Nasser El Mansy para o 1-1, depois de Ziko ter adiantado os forasteiros.

Na segunda parte, Mansy viu um golo ser-lhe anulado, por fora de jogo. O Zamalek acabou o jogo reduzido a dez elementos pela expulsão de Shehata, no tempo de compensação.

Na próxima jornada, o Zamalek visita o terreno do ENPPI, no dia 4 de março, para a 17.ª jornada da Liga egípcia.