Ahmed Refaat, internacional egípcio de 31 anos, faleceu este sábado, confirmou o clube do jogador, o Modern Futuro.

De acordo com a imprensa local, o avançado faleceu vítima de um ataque cardíaco, ele que já tinha sofrido um colapso em março, na altura durante um jogo.

Nas redes sociais, Carlos Queiroz, antigo selecionador egípcio, deixou uma mensagem de homenagem a Refaat.

«Era uma pessoa amável e um talento genuíno do futebol. A sua alma e o seu coração nasceram para apreciar o lado belo do jogo. E o seu futebol gracioso e habilidoso trouxe magia aos estádios de futebol. Foi um privilégio partilhar a minha vida com o Ahmed Refaat. Ficará para sempre no meu coração e nas minhas orações. E acredito sinceramente que Deus o protegerá com misericórdia e compaixão. Obrigado, meu bom amigo, por tudo o que fizeste pelo Egito e pela minha equipa. Foi uma honra», escreveu.

Também Mo Salah, principal figura do futebol do Egito e jogador do Liverpool, deixou uma mensagem ao antigo companheiro de seleção: «Que Deus abençoe a sua família e os seus entes queridos.»