Chegou a ser apelidado de “Messi do Egito”, mas, aos 28 anos, foi condenado a um ano de prisão por fraude, depois de já ter tido problemas com o doping. Para Ramadan Sobhi, jogador do Pyramids que chegou a disputar a Premier League pelo Stoke e o Huddersfield, o ano de 2025 foi feito de polémicas.

A pena de prisão foi decretada depois de ter ficado provado para as autoridades egípcias que Sobhi e outros três arguidos no processo falsificaram documentos durante o período em que estudavam no Instituto Superior Faraónico de Turismo e Hotelaria, no Cairo.

Uma das acusações que impelem sobre Ramadan Sobhi é a de ter levado uma pessoa a fazer exames académicos no seu lugar.

A imprensa egípcia avança que o atual clube de Sobhi, o Pyramids, vai respeitar a decisão, que ainda pode ser alvo de recurso.

A condenação a um ano de prisão aplicada ao jogador segue-se à pesada suspensão, por um período de quatro anos, decretada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, depois de ter falhado um teste antidoping em março de 2024.

Internacional pelo Egito em 38 ocasiões, Ramadan Sobhi é dono de um currículo de respeito, com duas Ligas dos Campeões africanas e quatro títulos de campeão egípcio como pontos altos.