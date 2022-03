Jesualdo Ferreira está de regresso ao Zamalek, anunciou esta sexta-feira o clube egípcio.

«Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Zamalek. Os detalhes do contrato estão finalizados, o qual será de época e meia», afirmou o presidente Mortada Mansur, citado numa nota do emblema do Cairo.

Esta será a segunda passagem de Jesualdo pelo Zamalek: entre fevereiro e novembro de 2021, o treinador português conquistou na equipa do Egito um campeonato e uma Taça locais.

O último desafio de Jesualdo Ferreira havia sido o Boavista. Deixou os azadrezados no final de 2020/21.