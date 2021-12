O futebol egípcio está de luto, na sequência da morte do treinador do El Magd, equipa do segundo escalão.

Adham El-Selhedar sofreu um ataque cardíaco no banco, depois de ter festejado um golo aos 90+2, na receção ao El Zarqa.

O técnico ainda foi transportado para um hospital de Alexandria, mas acabou por falecer.