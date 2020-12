A Real Sociedad desperdiçou uma oportunidade soberana para voltar a destacar-se no topo da classificação da liga espanhola ao ceder um empate, em pleno Anoeta, diante do Eibar (1-1). Um ponto que permite à equipa basca alcançar o Atlético Madrid que, na véspera, saiu derrotado do dérbi com o Real, mas a equipa de San Sebastian conta com mais dois jogos do que os colchoneros e mais um do que os merengues que, agora, estão a apenas três pontos.

A equipa da casa entrou melhor no jogo e chegou à vantagem aos 20 minutos com um golo de Ander Barrenetxea, mas permitiu o crescimento do adversário no segundo tempo e permitiu o empate, aos 65 minutos, concretizado por Sergi Enrich.

A Real Sociedad ainda chegou a festejar um segundo golo, a dez minutos do final, Real marcado por Igor Zubeldia, mas o golo acabou por ser anulado, após intervenção do VAR, por fora de jogo, por milímetros.

Com este empate, o terceiro consecutivo, a Real Sociedad chega ao topo da classificação, com 26 pontos, depois de uma série de dez jogos sem perder, mas desperdiçou a oportunidade de voltar a destacar-se no topo da classificação.