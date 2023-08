O Eintracht Frankfurt, com o português Aurélio Buta em campo, empatou este domingo na visita ao Mainz (1-1), em jogo da 2.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Lee Jae-Sung deu vantagem ao Mainz aos 25 minutos e a missão ficou mais complicada para o Eintracht com a desvantagem, não só no resultado, mas também nos homens em campo, ao minuto 61: Knauff, que já tinha um amarelo, foi expulso.

Buta entrou aos 70 minutos e o Eintracht, a meio do play-off da Liga Conferência ante o Levski Sófia, conseguiu chegar ao empate por Omar Marmoush (90+1m).

Com este resultado, o Eintracht chega aos quatro pontos e é sexto classificado. O Mainz é 13.º, com um ponto.

No outro jogo do dia, que encerrou a jornada, o Bayern Munique recebeu e venceu o Augsburgo por 3-1. Sem Raphaël Guerreiro, os bávaros construíram a vitória com um autogolo de Uduokhai (32m) e um bis de Harry Kane, que marcou de penálti ao minuto 40 e voltou a deixar o seu nome no resultado ao minuto 69. Dion Beljo reduziu ao minuto 86.

O Bayern é segundo classificado, com seis pontos, os mesmos do líder Union Berlim, que tem 8-2 para 7-1 em golos do Bayern. Seis pontos têm também Bayer Leverkusen, Wolfsburgo e Friburgo. O Augsburgo é 11.º, com um ponto.