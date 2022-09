O Eintracht Frankfurt goleou na receção ao Leipzig por 4-0, este sábado, em jogo da 5.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão de futebol.

A equipa comandada pelo austríaco Oliver Glasner, que na próxima quarta-feira recebe o Sporting para a Liga dos Campeões, inaugurou o marcador por Daichi Kamada (16m) e Sebastian Rode fez o 2-0 (22m), resultado com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, Tuta aumentou a diferença para 3-0 (67m) e Santos Borré, de penálti (84m), fez o 4-0 final no marcador.

O Eintracht, que começara a Bundesliga com uma derrota caseira por 6-1 ante o Bayern, seguida de empates a uma bola ante o Hertha em Berlim e na receção ao Colónia, somou a segunda vitória consecutiva no campeonato e novamente com quatro golos marcados, depois de ter ganho por 4-3 na deslocação ao Werder Bremen.

Com este resultado, o Eintracht soma oito pontos, é nono à condição e descola do Leipzig, que mantém cinco e é 11.º classificado, também à condição.

Já este sábado, o Union Berlim, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, empatou na receção ao Bayern Munique. Este resultado permitiu ao Friburgo, que bateu o Bayer Leverkusen (adversário europeu do FC Porto) esta tarde, chegar à liderança, com os mesmos 12 pontos do Borussia Dortmund, que triunfou na sexta-feira.

O Eintracht-Sporting, da primeira jornada do grupo D da Champions, joga-se a partir das 17h45 da próxima quarta-feira.