O japonês Daichi Kamada não vai renovar contrato com o Eintracht Frankfurt e, a partir do verão, é um jogador livre, anunciou o emblema germânico esta quarta-feira.

Em comunicado, os alemães informaram que as duas partes vão «seguir caminhos separados» por vontade do futebolista.

«Gostaríamos de ver o Daichi no Eintracht no futuro, mas os interesses do jogador não foram no mesmo sentido. Agradecemos-lhe pelo compromisso com o clube e desejamos-lhe tudo de bom para o futuro», disse o diretor-desportivo Markus Krösche.

O internacional nipónico, que no verão passado foi negociado pelo Benfica, tem vínculo com o Frankfurt até junho e, de acordo com a televisão Sport1, já chegou a um acordo para representar o Borussia Dortmund em 2023/24.

Kamada, de 26 anos, chegou ao Eintracht em 2017, oriundo do Sagan Tosu. Na temporada seguinte, foi cedido ao Sint-Truiden e, desde que regressou, assumiu-se como uma das peças mais importantes da equipa. Na presente época, soma 13 golos e cinco assistências em 38 jogos.