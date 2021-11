O Friburgo perdeu este domingo na receção ao Eintracht Frankfurt (2-0), em encontro da 12.ª jornada da liga alemã e, desta forma, falhou a aproximação aos primeiros lugares, ocupados por Bayern Munique e Borussia Dortmund.

Sem o internacional português Gonçalo Paciência, o conjunto comandado pelo austríaco Olivier Glasner resolveu o desafio ainda nos primeiros 45 minutos, graças aos remates certeiros de Jesper Lindstrom (34m) e Filip Kostic (43m), que se traduziram no segundo triunfo consecutivo para os visitantes e, em sentido inverso, no segundo desaire seguido para os anfitriões.

Se o Dortmund, com um triunfo caseiro imposto ao Estugarda (2-1), aproveitou da melhor maneira a derrota o líder Bayern (28 pontos), no reduto do Augsburgo (2-1), o Friburgo acabou por ser surpreendido, mas, ainda assim, mantém o último lugar do pódio, com 22 pontos, a cinco da equipa de Raphaël Guerreiro.