O Wolfsburgo cedeu este domingo os primeiros pontos na Liga Alemã e perdeu a liderança isolada, ao empatar 1-1 na receção ao Eintracht Frankfurt, que não contou com o português Gonçalo Paciência (ficou todo o jogo no banco).

Os lobos viram-se em desvantagem desde os 38 minutos, através de um golo do holandês Sam Lammers, mas conseguiram repor a igualdade aos 71, pelo também holandês Wout Weghorst, que foi lesto a reagir a uma defesa incompleta de Kevin Trapp, após remate do ex-benfiquista Luca Waldschmidt.

Após quatro triunfos em outros tantos jogos, a formação comandada por Mark van Bommel desperdiçou os primeiros pontos na Bundesliga, partilhando agora a liderança com o Bayern Munique, ambos com 13 pontos. Já o Eintracht Frankfurt continua sem vencer na competição, ocupando o 15.º posto, com quatro pontos.