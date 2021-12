Lembra-se do que aconteceu no sábado em Guimarães? O Vitória recuperou de um 0-2 para um claro 5-2. Pois bem, em Frankfurt o filme repetiu-se.



Aos 22 minutos, o Eintracht perdia por dois golos sem resposta e no final da partida celebrou um contundente 5-2 perante o Bayer Leverkusen.



Patrik Schick, herói do Euro 2020, marcou os dois golos do Bayer e o Eintracht parecia desorientado. Nada disso. A equipa da casa ainda fez dois golos até ao intervalo (Tuta e Lindstrom) e esmagou na segunda parte, ao conseguir fazer mais três: N'Dicka, Jakic e Sow.



Apesar dos golos decisivos e das boas exibições recentes, após paragem longa causada por mais uma lesão, Gonçalo Paciência não saiu do banco de suplentes neste domingo.



O Eintracht soma 21 pontos e está no grupo dos sétimos classificados, o Bayer tem 27 e é terceiro.



CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA