Cristiano Ronaldo arrancou a temporada no Manchester United, depois de uma pré-época marcada pela incerteza acerca do futuro da sua carreira. O internacional português esteve na porta de saída dos red devils no verão e os alemães do Eintracht Frankfurt foram uma hipótese nessa altura, revelaram os dirigentes do clube.

«Ele até nos foi oferecido», disse o CEO do emblema germânico, Axel Hellmann, à DAZN.

«Tenho a sensação de que ele foi oferecido a todos os clubes da Liga dos Campeões», acrescentou o presidente, Philip Holzer.

Ronaldo, recorde-se, continuou no Man. United, até pouco antes do início do Mundial 2022, altura em que chegou a acordo para a rescisão de contrato, sendo agora um jogador livre para assinar por qualquer clube.