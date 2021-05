O Eintracht Frankfurt empatou na receção ao Mainz este domingo (1-1) e teve como consequência direta a perda do quarto lugar, o de acesso aos lugares de Liga dos Campeões, para o Borussia Dortmund, que vencera de véspera o Leipzig, na 32.ª e antepenúltima jornada da Bundesliga alemã.

O Mainz adiantou-se cedo no marcador, por Onisiwo, aos 11 minutos de jogo.

A equipa comandada por Bo Svensson somou o nono jogo consecutivo sem perder e deu mais um passo para garantir a permanência, mas perdeu a hipótese de vencer já bem perto do fim, num estranho golo de Hrustic.

Aos 86 minutos, o jogador do Eintracht rematou, a bola ficou prensada num adversário e em André Silva e o mesmo Hrustic, após cair e rodar sobre o relvado, marcou todo no chão, de forma invulgar, com o pé esquerdo: a bola ganhou altura, enrolou e entrou na baliza do Mainz.

Com este resultado, o Eintracht desce a quinto, com 57 pontos, a um do Borussia. O Mainz é 12.º, com 36 pontos.

No primeiro jogo deste domingo, o Friburgo goleou em Colónia, por 4-1.

Há ainda um Hertha-Arminia (17h00).