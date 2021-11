Gonçalo Paciência iniciou esta terça-feira uma nova fase do processo de recuperação da lesão muscular que sofreu há três semanas: o ponta de lança começou a treinar com os companheiros no relvado, no primeiro dia após as folgas de fim de semana.

Segundo o site oficial do Eintracht Frankfurt, o português fez metade do treino ao lado dos colegas, trabalhando normalmente embora ainda com algumas limitações, e fez a outra metade à parte. O ponta de lança está assim mais perto de voltar a competir na equipa de Frankfurt.