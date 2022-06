O primeiro 'El Clásico' de 2022/23 entre Barcelona e Real Madrid vai disputar-se durante a pré-temporada, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com a informação no site dos blaugranas, o duelo histórico entre os dois rivais está marcado para dia 23 de julho. Este será o segundo 'El Clásico' de pré-época disputado nos Estados Unidos depois os culés terem derrotado o Real Madrid, a 30 de julho de 2017.



A digressão do Barcelona pelos Estados Unidos contempla ainda encontros contra Inter Miami, a 19 de julho, Juventus, a 26 de julho, e New York Red Bulls, a 30 de julho.