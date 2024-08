Ainda sem algumas das principais figuras, Barcelona e Real Madrid enfrentaram-se num encontro de preparação na última madrugada: em Nova Jersey, os catalães venceram o El Clásico por 2-1.

A partida chegou a estar interrompida devido ao risco de altas tempestades elétricas e o primeiro golo surgiu já à beira do intervalo. Pau Víctor abriu o marcador aos 42 minutos, a passe de Robert Lewandowski. O jovem espanhol bisou no encontro, na segunda parte, novamente com uma finalização «à boca» da baliza (54m).

Já com Vinicius Júnior em campo, o melhor que o Real Madrid conseguiu fazer foi reduzir, aos 82 minutos. Arda Guler bateu um pontapé de canto, o Barça falhou por completo as marcações na área, e Nico Paz apareceu solto a cabecear para golo.

Veja os principais lances do jogo: