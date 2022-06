O árbitro José Arnoldo Amaya morreu no último fim de semana na sequência de agressões sofridas durante um jogo de futebol amador em El Salvador.



Segundo a imprensa local, Amaya estava a apitar um encontro Estádio Toluca, no bairro de Miramonte, quando foi agredido por um jogador e adeptos, acabando por não resistir aos ferimentos já no hospital.



«Recebi a notícia acerca do que aconteceu ao meu pai por telefone. Não estava no campo. Pelo que entendi o agressor foi expulso pelo meu pai. Depois da expulsão, o meu pai foi atirado ao chão e agredido várias vezes.. O meu pai foi para o hospital já em estado grave e acabou por falecer», relatou o filho do árbitro, Jairo Amaya, citado pelo «Diário de El Salvador».



«A Polícia ainda não me adiantou muito sobre os agressores. Entendo que seja por uma questão de segurança. Estou à espera», acrescentou ainda.



A Federação Salvadorenha de Futebol já condenou a agressão que resultou na morte de Amaya.



«A Federação Salvadorenha de futebol condena, lamenta e repudia a agressão física que resultaram na morte de José Arnoldo Amaya por pseudo adeptos e jogadores durante um jogo que este apitava no estádio Toluca de San Salvador. Repudiamos todos os atos de violência que estão a acontecer nos diferentes cenários desportivos do país», lê-se no comunicado do órgão federativo.



Árbitro há mais de duas décadas, José Arnoldo Amaya tinha 63 anos.