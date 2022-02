O Elche venceu com reviravolta o Alavés (3-1), numa partida da 23.ª jornada da Liga espanhola.



Os forasteiros marcaram primeiro por Joselu aos 18 minutos, mas uma segunda parte de sonho da equipa de Fernando Rodríguez resultaram numa reviravolta. Pere Milla igualou a contenda no primeiro minuto da segunda parte e bisou 12 minutos depois.



O 3-1 final chegou já nos minutos finais por Fidel na sequência de uma jogada de contra-ataque.



No outro jogo já realizado esta tarde o Maiorca bateu o Cádiz por 2-1. Rubén Alcaraz adiantou os visitados com um golaço de fora da área.



No entanto, os insulares deram a volta ao encontro com golos de Salva Sevilla e de Muriqi, reforço de inverno.



O Alavés é penúltimo com 17 pontos, menos um que o Cádiz, antepenúltimo colocado. Por seu turno, o Maiorca é a primeira equipa acima da zona de descida com 23 pontos enquanto o Elche subiu provisoriamente ao 14.º posto.