Kiko Casilla está de regresso a Espanha para defender as cores do Elche, informou o clube.



O guarda-redes vai jogar no emblema da comunidade de Valência por empréstimo dos ingleses do Leeds United.



Internacional espanhol, o guardião formou-se no Real Madrid e chegou a assumir-se como titular da baliza merengue após passagens por Espanhol, Cádiz e Cartagena. O jogador de 34 anos transferiu-se para o Leeds United no decorrer da época 2018/19 e perdeu a titularidade para Meslier, após a subida à Premier League.