O Real Madrid venceu no terreno do Elche (2-1) e garantiu a passagem sofrida aos quartos de final da Taça do Rei, graças aos golos de Isco e Eden Hazard, dois jogadores que vivem debaixo de críticas em Madrid.

Com algumas mexidas no onze, os merengues até foram dominadores durante o tempo regulamentar, mas só no prolongamento conseguiram agarrar o triunfo, que se avizinhou difícil a partir do momento em que a turma do Santiago Bernabéu ficou reduzida a dez homens.

Aos 102 minutos, Marcelo derrubou um adversário quando este seguia isolado para a baliza merengue e foi expulso. Na sequência do lance, Gonzalu Verdu cobrou o pontapé livre, a bola até esbarrou na barreira do Real Madrid, mas o defesa voltou a rematar na recarga e bateu Andriy Lunin.

Na segunda parte do prolongamento, os merengues foram atrás do prejuízo. Casemiro arrancou pela esquerda e deixou para Dani Ceballos, que rematou para Isco desviar no coração da área, aos 108 minutos.

O golo da reviravolta iria chegar pelos pés de outro mal amado do Real Madrid. Aos 116 minutos, Eden Hazard foi lançado na profundidade, aproveitou a saída dos postes de Axel Werner e rematou para o 2-1. O avançado belga pôs fim ao jejum de golos, já que não marcava pelo clube desde maio do ano passado.

O Real Madrid não se livrou do susto. Em cima do último minuto de jogo, Fidel até colocou a bola no fundo das redes, mas o golo foi invalidado por falta ofensiva.