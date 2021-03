O futebolista italo-argentino Pablo Piatti é reforço do Elche, voltando a Espanha pouco mais de um ano depois de ter saído do Espanhol para os canadianos do Toronto.

Piatti, de 31 anos, foi oficializado este sábado pelo Elche, pouco depois de ter iniciado o encontro ante o Sevilha, que terminou com a vitória por 2-1 dos franjiverdes.

O avançado, que se notabilizou no Valência, estava sem clube até chegar ao Elche.