O Valência recebeu e venceu o Elche, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da primeira liga espanhola.

O único golo do jogo foi fabricado aos 22 minutos, por dois jogadores com passado no Benfica. O português Gonçalo Guedes, que foi titular, cruzou de forma exímia do lado esquerdo do ataque, para um cabeceamento certeiro de Daniel Wass, dinamarquês que não chegou a estrear-se oficialmente pelas águias.

Soler podia ter ampliado a vantagem da equipa da casa, mas permitiu a defesa de Badia, numa grande penalidade aos 34 minutos de jogo.

Com este resultado, o Valência chega aos 23 pontos e está no 13.º lugar, à condição, pois tem mais jogos disputados que adversários que estão abaixo de si e ainda à mercê: Getafe (14.º com 23 pontos e menos dois jogos), Osasuna (17.º com 19 pontos e menos um jogo) e o próprio Elche, que é 19.º e penúltimo, em zona de descida, com 17 pontos.

Já este sábado, o Real Madrid foi derrotado em casa pelo Levante e o Sevilha bateu o Eibar.