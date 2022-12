O futebol suíço está de luto pela morte de Elia Alessandrini.



O defesa, de 25 anos, faleceu quando se encontrava de férias. A causa da morte do internacional jovem helvético não foi revelada.



Alessandrini realizou a formação toda no Young Boys e mudou-se para o Thun em 2017/18, o primeiro ano como sénior. O jogador, que foi internacional pela seleção suíça dos sub-15 aos sub-20, passou ainda por FC Chiasso, SC Kriens e atualmente alinhava no Stade-Lausanne, da segunda divisão de futebol do seu país.



Fassungslos haben wir vom Hinschied unseres früheren Nachwuchsspielers Elia Alessandrini Kenntnis nehmen müssen. Er wurde im Alter von 25 Jahren jäh aus dem Leben gerissen. YB entbietet den Angehörigen sein herzliches Beileid. https://t.co/0e8DztPwz5 #BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/yuYZacgArq — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 17, 2022