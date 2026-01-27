Internacional
OFICIAL: Mangala (lembra-se?) ruma à Bolívia
Ex-FC Porto e Estoril vai jogar no Oriente Petrolero
Eliaquim Mangala já foi oficializado no Oriente Petrolero.
O defesa-central de 34 anos, que está sem clube desde que deixou o Estoril no final da época passada, vai ter a primeira experiência fora da Europa, no 11.º classificado da última edição do campeonato boliviano.
Recorde-se que o internacional francês já passou por FC Porto, Manchester City, Valência, Everton, Saint-Éttiene e Standard Liège.
