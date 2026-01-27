Eliaquim Mangala já foi oficializado no Oriente Petrolero.

O defesa-central de 34 anos, que está sem clube desde que deixou o Estoril no final da época passada, vai ter a primeira experiência fora da Europa, no 11.º classificado da última edição do campeonato boliviano.

Recorde-se que o internacional francês já passou por FC Porto, Manchester City, Valência, Everton, Saint-Éttiene e Standard Liège.

RELACIONADOS
OFICIAL: Al Hilal empresta ex-V. Guimarães ao Corinthians
OFICIAL: Alverca devolve Gonçalo Esteves à Udinese
OFICIAL: Alex Pinto regressa ao Farense
OFICIAL: V. Guimarães empresta Vando Félix ao Vojvodina da Sérvia
OFICIAL: Arjen van der Heide apresentado no Tondela