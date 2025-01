Elon Musk gostava de comprar o Liverpool. A revelação foi feita pelo pai do empresário, Errol Musk, tendo justificado o interesse com as ligações familiares existentes à cidade.

«Sim, sim, [ndr: ele gostaria] mas isso não significa que vai comprá-lo. Ele gostaria, obviamente, qualquer pessoa gostaria. Eu também», afirmou Errol Musk, em declarações à Times Radio.

A avó de Elon Musk - atual dono da Tesla, da Space X e da rede social X e que também fará parte do Governo de Donald Trump - nasceu em Liverpool e, segundo Errol, alguns dos membros da banda The Beatles cresceram com os seus familiares, havendo por isso uma ligação sentimental à cidade e, por consequência, ao clube.

«A minha mãe, a avó dele, nasceu em Liverpool e nós temos familiares em Liverpool. E tivemos a sorte de conhecer alguns dos The Beatles, porque eles cresceram com alguma da minha família. Por isso, nós estamos ligados ao Liverpool», referiu Errol.

O Liverpool é detido pelo Fenway Sports Group (FSG), que comprou o clube inglês em 2010. No passado recente, o FSG já procurou captar investimento externo, mas não esteve em cima da mesa uma venda total do Liverpool.

Em 2023, recorde-se, um fundo de investimento privado norte-americano, o Dynasty Equity, comprou uma parte minoritária das ações do Liverpool.

«Não posso comentar sobre isso. Eles vão aumentar o preço», disse ainda Errol Musk, sobre se Elon Musk teria em vista a compra do clube inglês.