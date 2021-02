O Colónia impôs este sábado a primeira derrota ao Monchengladbach em 2021, ao impor-se no Borussia-Park por 2-1, no dérbi do Reno da 20.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato da Alemanha.

O médio Elvis Rexhbecaj abriu o marcador a favor do Colónia logo aos três minutos, concluindo uma excelente jogada coletiva com um remate certeiro, após nove passes consecutivos.

O Borussia reduziu aos 16 minutos por Neuhaus, levando o resultado empatado para o intervalo (1-1).

Na segunda parte, Rexhbecaj aproveitou uma falha defensiva e bisou para o 1-2 final, aos 55 minutos de jogo.

Triunfo importante para o Colónia, o segundo consecutivo na fuga aos últimos lugares. A equipa comandada por Markus Gisdol somou dez dos seus 21 pontos nos últimos cinco jogos. Está no 14.º lugar, com quatro pontos acima da zona de descida. O Borussia mantém os 32 pontos, no sétimo lugar.

Já este sábado, o Borussia Dortmund perdeu, ao passo que Leipzig, Wolfsburgo, Bayer Leverkusen e Mainz triunfaram.