Emanuele Galeppin, golfista de 16 anos, é a primeira vítima mortal confirmada na tragédia num bar em Crans-Montana, na Suíça, que ocorreu na passagem de ano novo.

O trágico incêndio resultou em 47 mortos e 115 feridos. Esta é a segunda vitima do mundo do desporto, já depois de Tahirys Dos Santos, jogador do Metz, ter sido gravemente queimado.

Emanuele Galeppini era uma jovem promessa do golfe italiano e completaria 17 anos no dia 21 de janeiro. A notícia do falecimento foi confirmada pela Federação Italiana de Golfe, através de um comunicado.