Emil Pálsson sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo da segunda divisão da Noruega entre o Sogndal e o Stjordals-Blink, da passada segunda-feira.



O médio de 28 anos colpasou ao minuto 12 do encontro e foi rapidamente assistido pelas equipas médicas. O processo de reanimação cardíaca salvou a vida do islandês que recuperou e foi encaminhado para o hospital de helicópetro.



O Sogndal informou que Pálsson sofreu uma paragem cardiorrespiratória e que seguiu para o hospital para «realizar mais exames e permanecer em tratamento»



O jogo foi suspenso: os jogadores voltaram aos balneários e os adeptos foram convidados a deixar o estádio.

Pálsson joga no Sogndal por empréstimo do Sarpsborg 08, emblema que milita no primeiro escalão do futebol norueguês.