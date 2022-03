O guarda-redes italiano Emiliano Viviano, atualmente ao serviço dos turcos do Karagumruk, recordou na terça-feira uma conversa com o futebolista português Bruno Fernandes, com quem partilhou balneário na Sampdoria.

Em declarações no programa Offside – Terzo Tempo, Viviano, que passou pelo Sporting sem ter jogado, perspetivou que Bruno iria acabar por jogar no Real Madrid, depois da Sampdoria. É certo que nunca se sabe se pode acontecer, mas o certo mesmo é que rumou depois ao Sporting e está agora no Manchester United.

«O Bruno Fernandes sempre foi forte. Eu disse-lhe que depois da experiência dele na Sampdoria ele ia para o Real Madrid. Foi para o Manchester United, o que muda pouco. Falámos sempre dos clubes de topo a nível mundial», apontou o guardião de 36 anos.