Motivada pela escorregadela do Al Ain no sábado, que não foi além de um empate (2-2) na receção ao Al Wahda de Dimas, o Al Ahli Dubai, comandado por Paulo Sousa, “atropelou” o aflito Dibba Al Fujairah por 7-0 e assumiu a liderança isolada da Liga dos Emirados Árabes Unidos.

A goleada foi construída com os golos de Mateusão (15m), Al Mansouri (33m), Kauan Santos (44m), Ezatolahi (51m de penálti), Thiago (58m), Breno (87m) e Yuri César (90+1m). Pelo meio, Saymon Cabral (34m) e Iago Santos (49m) foram expulsos no Dibba Al Fujairah, que terminou a partida reduzido a nove elementos.

A goleada do Al Ahli poderia ter sido ainda mais volumosa, caso um remate de Yuri César, aos 68 minutos, não tivesse sido devolvido pelo poste da baliza adversária.

Também esta segunda-feira, Ajman e Al Dhafra empataram a uma bola para a 13.ª jornada da Liga emiradense.

O Al Ahli Dubai, que somou a sétima vitória consecutiva na prova, passa a comandar o campeonato, com 32 pontos, mais um do que o Al Ain e seis do que o Al Wahda, que fecha o pódio.