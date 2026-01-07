Foi com um contundente 4-0 na casa do “lanterna vermelha” Al Bataeh que o Al Ahli Dubai, de Paulo Sousa, carimbou a quarta vitória consecutiva na Liga dos Emirados Árabes Unidos, resultado que lhe permite ultrapassar, na terceira posição, o Al Wasl, que empatou esta quarta-feira com o Ittihad Kalba (2-2).

O Al Ahli resolveu o jogo com o Al Bataeh logo na primeira parte, durante a qual marcou por três vezes, com destaque para o bis de Mateus Lima.

A abrir o segundo tempo, Yahya Al Ghassani fechou as contas do jogo, pese embora a bola atirada ao poste da baliza do Al Ahli, ao minuto 88, pelo italiano Daniel Bessa.

A goleada por 4-0 permite à equipa orientada por Paulo Sousa isolar-se na terceira posição da Liga emiradense com 23 pontos, mais um do que o Al Wasl, que, com o português Pedro Malheiro no onze inicial, desperdiçou duas vantagens frente ao Ittihad Kalba num jogo que terminou empatado (2-2).

Serginho (ex-Benfica, Oliveirense e Estoril) abriu a contagem no início da segunda parte, Ali Saleh também marcou pelo Al Wasl, mas Shahriyar Moghanlou, que entrou aos 57 minutos no Ittihad Kalba, respondeu aos dois golos com um bis.

A Liga dos Emirados Árabes Unidos é liderada pelo o Al Ain, com 27 pontos, seguido do Al Wahda, orientado pelo português Dimas, que soma 24 pontos.