O defesa português Rafa Rodrigues fechou o triunfo do Al Ain, por 3-0, na casa do Al Nasr, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos.

Com o Al Nasr reduzido a dez elementos desde o minuto 42, pela expulsão de Luka Milivojevic, o Al Ain construiu o triunfo na segunda parte com os golos de Soufiane Rahimi, Kodjo Laba, de penálti, e Rafa Rodrigues.

Ainda nesta sexta-feira, o Al Wahda, orientado pelo português José Morais, venceu o detentor do troféu, Al Jazira, também por 3-0.

Bernardo Folha assistiu para o primeiro dos dois golos apontados por Reza Ghandipour, tendo o veterano Dusan Tadic fechado o marcador, de penálti.

Os jogos da segunda mão estão agendados para o dia 13 de dezembro.