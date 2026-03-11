Emirados Árabes Unidos: Paulo Sousa volta à liderança com goleada
Shabab Al Ahli venceu o Ittihad Kalba por 5-1
O Shabab Al Ahli, orientado por Paulo Sousa, venceu o Ittihad Kalba por 5-1, em jogo a contar para 19.ª jornada.
Numa primeira parte que, relativamente à segunda, teve pouca ação, Juma abriu o marcador para a equipa da casa aos 36 minutos.
No segundo tempo os golos não faltaram e Kauan (46m), logo a abrir, ampliou a vantagem para 2-0. O cartão vermelho para Sekou Gassama, aos 51 minutos, colocou a formação do Ittihad Kalba em dificuldades maiores.
Com mais um jogador em campo, a equipa de Paulo Sousa colocou o pé no acelerador e cavou uma vantagem de cinco golos. A 11 minutos do fim, Rivas fez o golo de honra, mas que de nada valeu nas contas do marcador.
Com esta goleada, o Shabab Al Ahli volta, à condição, ao primeiro lugar com 46 pontos, mais dois que o segundo classificado que ainda tem um jogo por jogar. O Ittihad Kalba, por sua vez, é nono lugar com 20 pontos.