Esta quinta-feira, o Bani Yas, orientado pelo português João Pedro Sousa, foi derrotado em casa pelo Al Sharjah, por 4-1.

Na sétima jornada do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, a equipa visitante abriu o marcador aos 12 minutos, com golo do brasileiro Guilherme Biro.

A equipa de João Pedro Sousa reagiu e aos 22 minutos empatou, autoria de Bangsbo. No entanto, o Al Sharjah não perdoou e aumentou a vantagem, Luanzinho (43m), Conraad (81m) e Petrovic (90+1m) marcaram os golos.

Destaque para a titularidade do ex-Benfica e Sporting Lazar Marković no Bani Yas.

Com este resultado, a equipa de João Pedro Sousa está em nono lugar, com sete pontos. O Al Sharjah é segundo, com 18.