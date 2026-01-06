Emirados: José Morais e Dimas voltam às vitórias no campeonato
Al Sharjah e Al Wahda alcançam triunfos volumosos na Liga
José Morais estreou-se a ganhar pelo Al Sharjah na Liga dos Emirados Árabes Unidos, fechando uma sequência de três derrotas consecutivas na prova. Aconteceu no terreno do Al Nasr, que bateu por 4-2, na 12.ª jornada.
Os locais estiveram por duas vezes na frente do marcador, mas o Al Sharjah conseguiu responder sempre aos avanços do adversário e selar o triunfo entre os minutos 60 e 68, período em que o ex-Benfica, Caio Lucas, bisou.
O Al Sharjah, que recentemente conquistou a Supertaça emiradense já com José Morais no banco, subiu ao 11.º lugar do campeonato, descolando do Bani Yas, que esta terça-feira perdeu com a antiga equipa do técnico português, o Al Wahda, agora orientado pelo compatriota Dimas, por 3-0.
Omar Khribin e Dusan Tadic foram as figuras do encontro, com o primeiro a completar um hat-trick, durante a primeira parte, sempre a passe do internacional sérvio.
O português Guga foi titular no lado direito da defesa do Al Wahda, enquanto Bernardo Folha não saiu do banco.
A equipa orientada por Dimas retoma o caminho dos triunfos, depois do desaire com o Al Wasl na ronda anterior, e chega aos 24 pontos na tabela, menos três do que os somados pelo líder Al Ain.