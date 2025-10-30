Emirados: José Morais e Paulo Sousa somam vitórias
Tabela classificativa continua a ser liderada pelo Al Ain de Rafa Rodrigues
Os treinadores portugueses José Morais e Paulo Sousa somaram triunfos na sétima jornada da Liga dos Emirados Árabes Unidos e seguem na zona cimeira da tabela, que continua a ser comandada pelo Al Ain.
A quarta vitória consecutiva no campeonato do vice-líder Al Wahda, de José Morais, foi garantida com uma reviravolta diante do Al Nasr (3-2) que ficou completa com um golo do luso-emiradense Rúben Canedo. Bernardo Folha não saiu do banco na equipa de Abu Dhabi.
A fechar o pódio da tabela classificativa, a três pontos de distância do Al Wahda, segue, à condição, o Al Ahli, de Paulo Sousa, que derrotou o Al Sharjah por 2-0, com golos de Yuri César e Guilherme, um em cada parte.
Na liderança continua o Al Ain, que bateu, fora de casa, o Ajman por 3-0, com o lateral português Rafa Rodrigues no onze inicial. Matias Palacios, Kodjo Laba, de penálti, e Kaku construíram o resultado.
Na sexta-feira joga o Al Wasl, na casa do Khorfakkan (15h45). Se vencer, a equipa orientada por Luís Castro e onde atuam Pedro Malheiro e Serginho Andrade regressa à terceira posição do campeonato.