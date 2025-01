Esta terça-feira, o Al-Ahli Dubai de Paulo Sousa venceu na receção ao Al-Jazira e manteve a liderança do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

Cartabia (36m) e Milivojević (45+1m) marcaram os golos do coletivo orientado pelo português. Al Hammadi (38m) ainda conseguiu fazer um golo pela equipa visitante, mas não evitou o desaire.

Com este resultado, a equipa de Paulo Sousa está em primeiro, com 32 pontos, mais um que o segundo lugar. O Al-Jazira está em sexto, com 21.

No outro jogo da tarde, o Al Ain de Leonardo Jardim goleou em casa o Al Nasr, por 4-1.

Relativamente ao jogo, Kaku (12m), Rahimi (24m e 76m) e Awad (72m) marcaram os golos do Al Ain. Ahmed, do Al Nasr, ainda reduziu aos 87 minutos.

Deste modo, a equipa orientada pelo português subiu duas posições e está em quarto, com 22 pontos, os mesmos que o Al Nasr, que está em quinto.