A final da Taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos vai contar com vários portugueses em campo, depois do apuramento de Al Ain e Al Wahda para o jogo decisivo da prova.

Ambas as equipas geriram as vantagens confortáveis que traziam da primeira mão das meias-finais (3-0 nos dois casos), mas não se livraram de alguns sustos.

Sobretudo o Al Ain, de Rafa Rodrigues, que perdeu, em casa, com o Al Nasr por 2-0. O ex-Vitória, Bernard, abriu o marcador ao minuto 5 e foi eleito o homem do jogo.

Quanto ao Al Wahda, na ressaca da saída de José Morais do comando técnico, foi derrotado pelo detentor do troféu, Al Jazira, por 1-0.

Guga foi titular no Al Wahda, enquanto Bernardo Folha entrou aos 68 minutos.

A final da Taça da Liga dos Emirados será disputada em data ainda por anunciar.

