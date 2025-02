O português Fábio Cardoso foi expulso na derrota do Al Ain, na casa do Al Wahda (2-1), para a 18.ª jornada da Liga dos Emirados Árabes Unidos.

O defesa central, cedido pelo FC Porto ao campeão asiático em título, viu o cartão vermelho à meia hora, num lance em que se deixou antecipar pelo uzbeque Erkinov, atingindo-o na cabeça quando tentava afastar a bola.

Dois minutos antes da expulsão, o Al Ain adiantou-se no marcador por intermédio de Trawri. Após o intervalo, o Al Wahda, que contou com Rúben Canedo a titular e Guga na segunda parte, deu a volta ao marcador com golos de Kruspzky e Diarra, este último no tempo de compensação.

O triunfo permite ao Al Wahda ultrapassar o Al Ain no último lugar do pódio da Liga dos Emirados Árabes Unidos, que é liderada pelo ainda invicto Al Ahli, que é orientado por Paulo Sousa.