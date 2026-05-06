VÍDEO: Rui Vitória vence e segura terceiro lugar, Al Ain coroado campeão
Formação do treinador português luta pelo terceiro lugar até à última jornada
O Al Wasl, de Rui Vitória, deslocou-se ao terreno do Al Wahda e venceu por 3-2, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Primeira Liga dos Emirados Árabes Unidos, e soma a segunda vitória consecutiva.
A equipa do treinador português entrou a todo o gás na partida e, com um golo cedo, adiantou-se no encontro. Miguel Borja, assistido por Alzate, fez o primeiro do encontro aos cinco minutos. A dez minutos do descanso, Dusan Tadic encontrou Kruspzky que não desperdiçou a oportunidade de restabelecer a igualdade.
No segundo tempo, a equipa de Rui Vitória voltou a estar na frente, através de uma grande penalidade convertida por Gimenez (55m), mas o Al Wahda igualou, também de penálti, aos 67 minutos.
O drama ficou para o final da partida. Nova grande penalidade assinalada para os homens do técnico luso, aos 90+7 minutos (!), permitia ao Al Wasl dar, uma vez mais, a cambalhota no marcador e garantir os três pontos.
Com este resultado, a formação orientada por Rui Vitória permanece no terceiro lugar, com 42 pontos, a uma jornada do término do campeonato. O Al Wahda, por sua vez, é quinto com 39.
Noutros jogos, o Al Ain sagrou-se campeão dos Emirados Árabes Unidos ao vencer o Al Sharjah por 5-0 e volta a conquistar o campeonato cinco anos depois da última conquista (2021/2022). Os golos do triunfo foram apontados por Traoré (10m), Hassan (P.B. 15m), Menezes (51m), Rahimi (54m) e Rabia (63m).