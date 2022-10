Depois da derrota com a Lazio, na última jornada do campeonato italiano, a Atalanta foi até ao terreno do Empoli, este domingo, vencer por 2-0.

Han Hateboer abriu o marcador aos 32 minutos e Ademola Lookman fechou a contagem aos 59. Pelo meio, Teun Koopmeiners ainda falhou um penálti (42m) para os visitantes.

Na reta final do encontro, o ex-Benfica Tyronne Ebuehi foi apanhado em fora de jogo e o golo de cabeça já não contou.

Com este triunfo, a equipa de Gasperini ascende, à condição, ao segundo lugar, com 27 pontos, mais um do que o Milan e três do que a Lazio, que seguem nas posições imediatamente abaixo, mas ainda não entraram em campo nesta 12.ª jornada. O Empoli é 12.º, com 11 pontos.